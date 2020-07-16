السعودية اليوم / أمانة تبوك ترفع 50 سيارة تالفة وخربة منذ مطلع الشهر الجاري



تبوك 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

ازالة أمانة منطقة تبوك منذ مطلع الشهر الجاري وحتى اليوم خمسون سيارة تالفة ومتوقفة وذلك بعد وضع ملصقات الإنذار لأصحابها والسماح لهم بالمدة النظامية لإزالتها وذلك حسب الاجراءات التي حددتها لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية .

يأتي ذلك الإجراء من قبل أمانة المنطقة بشكل دوري لتفادي تعطل الحركة المرورية داخل الأحياء وخارج الأحياء وتحسيناً للمشهد الحضري.

وبينت " الأمانة " أنه تم إزالة هذه المركبات بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة مما يتسبب في تشويه المظهر العام وتعطيل للحركة المرورية في شوارع الأحياء الداخلية والخارجية، مؤكدة استمرارها في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المنطقة.

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13:20ت م

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