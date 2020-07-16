السعودية اليوم / الفلبين تسجل 2498 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مانيلا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم 29 حالة وفاة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 1643 بينما وصلت الإصابات المؤكدة إلى 61266.

// انتهى //

13:19ت م

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مانيلا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و2498 إصابة إضافية، وهي أكبر زيادة يومية في الإصابات المؤكدة منذ أكثر من أسبوع.وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 1643 بينما وصلت الإصابات المؤكدة إلى 61266.// انتهى //13:19ت م0080

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