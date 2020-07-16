السعودية اليوم / المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 25 ذو القعدة 1441 هـ موافق 16 يوليو 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 13896 بعد تعافي 75 شخصا.

// انتهى //

13:14ت م

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الرباط 25 ذو القعدة 1441 هـ موافق 16 يوليو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل بذلك عدد المصابين منذ بدء الوباء إلى 16424، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 260 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة جديدة، ووصل عدد الحالات الحرجة إلى 32.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 13896 بعد تعافي 75 شخصا.// انتهى //13:14ت م0076

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