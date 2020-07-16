

أبهـا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

عقدت اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بأبها اجتماعها الحادي عشر, بحضور رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة محمد بن سعد القحطاني وأعضاء اللجنة.

وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه قطاع السياحة جراء جائحة

// انتهى //

13:05ت م

0072



أبهـا 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسعقدت اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بأبها اجتماعها الحادي عشر, بحضور رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة محمد بن سعد القحطاني وأعضاء اللجنة.وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه قطاع السياحة جراء جائحة كورونا , والمشاكل التي تواجه وكالات السفر وقطاع الإيواء وتنظيم الرحلات والنقل، والطرق المقترحة للتغلب عليها، إضافة لأهم المصاعب التي تعاني منها شركات الطيران، وطرق التريج السياحي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية مثل الجولات الافتراضية.// انتهى //13:05ت م0072

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اجتماع اللجنة السياحية الـ 11 بغرفة أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.