السعودية اليوم / جامعة أم القرى" و "التجمع الصحي بمكة" يبحثان سبل تعاونهما في مجالي الصحة والهندسة



مكة المكرمة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

بحث معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بمكتبه اليوم، مع الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور دلشاد عباس سُبل التعاون في المجالات الصحية والهندسية، بحضور عدد من منسوبي التجمع الصحي بمكة المكرمة.

وأبدى رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، ترحيب جامعة أم القرى واستعدادها التام للتعاون مع القطاعات المختلفة، مؤكدًا حرص الجامعة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات بقطاعيها العام والخاص، وتسخير طاقاتها وخبراتها العلمية وكوادرها البشرية من أجل خدمة الوطن والمواطن الكريم.

من جانبه أكدّ الدكتور دلشاد، أن التجمع الصحي بمكة المكرمة يسعى بدوره لتكوين شراكات فاعلة، بهدف رفع جودة البحوث الطبية والهندسية، والاستثمار في الطاقات الوطنية؛ لتجويد المهارات والمعارف، وإحداث نقلات نوعية على الصعيد الصحي.

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13:03ت م

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