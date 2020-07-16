شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبد الرحمن: قرار تسمية الجامعة يحقق التمكين والتميز والان نبدء بالتفاصيل
تقدم طفيل اليوسف المتحدث الإعلامي لجامعة الأمام عبد الرحمن بن فيصل ، بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد (حفظهماالله)، ووزيرالتعليم بصدور الأمر الكريم باختيار 3 جامعات، ضمن نظام الجامعات الجديد، منها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
وقال اليوسف عبر تغريد على "تويتر ": هذا القرار يحقق رؤية قيادتنا (حفظها الله)، في التمكين والتميّز والجودة والتطوير
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