المتحدث باسم الكرملين: الجيش الروسي لا يشارك بأي شكل في عمليات عسكرية بليبيا المزيد

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الخميس، أن الجيش الروسي لا يشارك بأي عمليات عسكرية في ليبيا.



وقال بيسكوف، في تصريحات صحفية، إنه "لا يعرف عن وجود أنشطة لمجموعات منظمة من المواطنين الروس في ليبيا".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه "لا توجد لدى الكرملين أي معلومات حول هذا الأمر".

وتابع بيسكوف: "لا يشارك العسكريون الروس، بأي شكل من الأشكال في أي عمليات جارية في ليبيا. لسنا على علم بأي وجود لمواطنين روس منظمين يمكن أن يشاركوا في العمليات هناك".

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وكانت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن نفت صحة ما تردد، عن سعي موسكو لإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا.

وأعربت روسيا، في وقت سابق، عن تقديرها للجهود المصرية التي وصفتها بـ"الإيجابية" تجاه الأزمة الليبية.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن.

وأطلقت مصر مبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا، لقيت ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، خاصة أنها أكدت على وحدة وسلامة الأراضي واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية) واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.