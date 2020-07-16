الرئاسة المصرية: السيسي يؤكد لمشايخ وأعيان القبائل الليبية أن هدف بلاده تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي المزيد

الخليج 365الخميس 2020/7/16 01:47 م بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن هدف بلاده تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي.
وأضاف السيسي، خلال لقائه مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على كافة المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده والأجيال القادمة من أبنائه.
ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن اللقاء عقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".
واستقبلت القاهرة 3 وفود ليبية رفيعة المستوى تضم شيوخ قبائل ومكونات وزعامات الشعب الليبي غربا وشرقا وجنوبا.
وتمثل الوفود الثلاثة أكبر حشد قبلي ليبي تشهده العاصمة المصرية؛ إذ يضم عددا من قادة وعمد وشيوخ القبائل من بينهم الشيوخ بلعيد الشيخي والباشا صالح الأطيوش، وصالح الفاندي، ووليد اللواطي، وسليمان بوالخنة الدرسي.
كما تضم الوفود الليبية كلا من الشيوخ الطيب الشريف، وعلي التب القطراني، وعبدالسلام بوحراقة، وعلي بونجيم المقرحي، وعبدالكريم العرفي، ومفتاح المحمودي، وإبراهيم التارقي وعلي بركة التباوي.
وتأتي زيارة ممثلي الشعب الليبي بعد يومين من مطالبة مجلس النواب القيادة السياسية المصرية دعم بلاده في مواجهة أي عدوان يهدد أمن البلدين.
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