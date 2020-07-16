2020-07-16

7 معلومات عن فيليب هاموند بعد أنباء عن تعيينه مستشارًا للمالية السعودية

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أفادت تقارير صحفية أن فيليب هاموند سيتولى دورًا استشاريًا مع الحكومة السعودية معني باستقبال المملكة لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر.

وبحسب صحيفة Express.co البريطانية، فإن اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال، وهي اللجنة التي تشرف على تعيينات الأعمال للوزراء السابقين، كشفت مجموعة وثائق تؤكد أن وزير الخزانة السابق فيليب هاموند سيتولى وظيفة في حكومة المملكة.

وبحسب الوثائق فإن المستشار السابق سيكون مستشارًا بدوام جزئي لوزير المالية في المملكة، وذلك بينما تستعد البلاد لاستضافة قمة قادة مجموعة العشرين G20 في نوفمبر.

7 معلومات عن فيليب هاموند:

1- هو سياسي بريطاني وُلد عام 1955، وينتمي لحزب المحافظين البريطانيين.

2- كان وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث.

3- تقلد منصب ظِل وزير الدولة للعمل والمعاشات، والذي تتمثل مهمته في التدقيق في تصرفات وزير الدولة لشؤون العمل والمعاشات ووضع سياسات بديلة.

Advertisements

4- ترقى ليصبح وزير الخزانة.

5- تم تعيينه وزير الدولة للنقل.

6- في 2011 تمت ترقيته إلى وزير الدولة لشؤون الدفاع.

7- في 2014 أصبح وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث.

ويُذكر أن المستشار السابق تربطه علاقات وثيقة برجال الأعمال السعوديين، وكان قد زار المملكة إبان عمله كوزير الخزانة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وقال متحدث باسم هاموند لصحيفة The Spectator: تتولى السعودية حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين وهو يقدم المشورة لوزير المالية السعودي في هذا السياق.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعة العشرين تلعب دورًا حيويًا في تحضير الاقتصاد العالمي للتعافي بعد تداعيات أزمة كورونا.

المزيد

جديد الأخبار