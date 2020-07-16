روسيا تناقش إنتاج لقاح ضد كورونا في السعودية 

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، كيريل ديمتريف، إن موسكو تجري محادثات مع السعودية بشأن إمكانية تنفيذ المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح الروسي في السعودية.

وتابع ديمتريف بحسب وكالة رويترز بنسختها الإنجليزية أن ذلك يأتي كون المملكة شريكة في التصنيع، مضيفًا أن مؤسسته تبحث إمكانية إنتاج لقاح ودواء روسيين ضد كورونا في السعودية.

واستطرد ديمتريف قائلًا: لدينا شراكة جيدة للغاية مع المملكة، ونحن لا نناقش فقط تنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح بل هناك أيضًا تطوير عقار أفيفير. وأكد على أن المناقشات تتخذ منحنى إمكانية إنتاج العقار واللقاح على أراضي المملكة.

30 مليون جرعة في روسيا:

وبحسب ديمتريف تعتزم روسيا إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 التجريبي في روسيا هذا العام مع إمكانية تصنيع 170 مليون جرعة أخرى في الخارج.

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وانتهت أول تجربة بشرية للقاح هذا الأسبوع، وهو اختبار استمر لمدة شهر على 38 شخصًا، وخلص الباحثون إلى أنه آمن للاستخدام.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة الأكبر من التجربة في أغسطس وهي تشمل عدة آلاف من الأشخاص.

وفي حين أنه يجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل في محاولة لوقف الوباء، طبقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، إلا أن هناك لقاحين فقط وصلا إلى المرحلة الثالثة، واحد طورته شركة سينوفارم Sinopharm الصينية والآخر من إنتاج شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.

ويُذكر أنه في الوقت نفسه تجري شركة CanSino Biologics الصينية لتطوير اللقاحات محادثات مع السعودية وروسيا والبرازيل وشيلي لإطلاق تجربة المرحلة الثالثة من لقاح كوفيد-19 التجريبي.

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