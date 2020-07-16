2020-07-16

أسعار أضاحي بر الشرقية تبدأ من 855 ريالًا والحجز إلكترونيًا

متابعات الخليج 365 - الدمام

أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس الأول مؤتمرًا صحفيًا عن بعد للإعلان عن أسعار أضاحي هذا العام 1441.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية إن الجمعية تنفذ برنامج أضاحي سنويًا لإحياء شعيرة الأضحية والتيسير على المضحي، مشيرًا إلى أن نجاح جهود الجمعية في الأضاحي سنويًا وفي تنفيذ برنامج زكاة الفطر الموحد جاء بتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حيث دعم المشروعات والبرامج التي تخدم أفراد المجتمع وتحقق التنمية بالمنطقة.

الحجز إلكترونيًا:

ودعا العفيصان أهالي المنطقة الشرقية الراغبين في أداء شعيرة الأضحية إلى زيارة الرابط هنا لحجز أضحيتهم من خلاله إلكترونيًا عن بعد وتأمين سلامتهم في ظل جائحة كورونا.

وأكد أن الجمعية ستتبع نظاماً آمنًا وصحيًا في توزيع الأضاحي وتنفيذ اشتراطات وزارة الصحة الوقائية.

وأعلن أمس بالمنتدى الصحفي للأضاحي مدير المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي فيصل بن مقبل المسند أسعار أضاحي بر الشرقية هذا العام مبينًا أن سعر الأضحية النعيمي 1490 والسواكني 1150 والروماني 1080 ريالاً والبربري 855.

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وأكد أن سعر الأضحية الشامل الذبح والتقطيع والتغليف والتجميد والتوزيع على المستحقين وأن المضخة عند شراء الأضحية تتولى الجمعية عملية توزيعها على المستحقين وتضمن وصولها لمستحقيها وتمعية من استحقاقهم من خلال فريق بحث اجتماعي متخصص، مبيناً أن الجمعية ترسل رسائل للمضحين فور ذبح الأضحية في وقتها الشرعي تفيدهم بذبح أضحيتهم للتحلل.

اختيار الأضحية:

وعن اختيار الأضحية، قال المسند إن الجمعية تختار الأضاحي المطابقة للشروط الشرعية وأنها أطلقت لجنة تجميل الكشف الأولي عن الأضاحي الذي يتم من خلاله الكشف عن الموردين المؤهلين لدخول المناقصة.

وبين أن اللجنة تواصل مع الموردين وسلمتهم الشروط الخاصة للأضاحي، حيث أعلنت الجمعية الشهر الماضي عن رغبتها في تنظيم مناقصة لشراء أضاحي 1441 من المتعهدين بشروط تضمن جودة الأضاحي للمتقدم للمناقصة ومطابقتها للشروط الشرعية.

وقال إن الجمعية تأكدت من جودة الأضاحي لدى جميع المؤسسات المتقدمة للمناقصة وعددهم ست مؤسسات واستيفائهم جميع الشروط الشرعية، كاشفًا أن المناقصة رست على أحد المتعهدين الذي قدم أدنى سعر للأضحية بالجودة المطلوبة في مناقصة حضرتها الجهات المتقدمة جميعًا وقت فتح المظاريف.

فيما قال يوسف المقرن نائب المشرف العام على برنامج أضاحي إن الجمعية ستحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية خبرة كبيرة في إدارة الأضاحي وتوزيعها حيث وزعت العام الماضي 1440 ما يقارب 73.7 طن واستفادت منه 5.416 أسرة فيما وزعت الجمعية عام 1439 مقدار 108.4 طن واستفادت منه 7.000 أسرة ووزعت عام 1438 ما مقداره 58 طناً واستفادت منه 4.200 أسرة.

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