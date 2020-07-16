جامعة بيشة: إقبال لافت من الطالبات للالتحاق بتخصص الهندسة الصناعية

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - بيشة

شهد برنامج الهندسة الصناعية بكلية الهندسة بجامعة بيشة إقبالاً لافتًا من الطالبات خلال عملية القبول للعام الجامعي 1441-1442هـ والتي بدأت الاثنين الماضي وتستمر حتى السبت المقبل، حيث سجلت عملية القبول الإلكتروني للالتحاق بالتخصص أكثر من 180 طلبًا من المتقدمات خلال 3 أيام من فتح باب القبول، وذلك بنسبة تزيد عن 300% من المقاعد المتاحة للقبول.

أوضح ذلك عميد كلية الهندسة بالجامعة خالد أبو حاصل، قائلًا: إن الكلية استقبلت أول طلبتها عام 1435هـ، وضمت في بدايتها قسمين هما قسم الهندسة المدنية والذي يقدم برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية وقسم الهندسة الميكانيكية والذي يقدم برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية، حيث شهدت الكلية تزايدًا في أعداد الطلاب المقبولين منذ تأسيسها حتى يومنا هذا.

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وأضاف أنه مع إعلان رؤية المملكة 2030، حرصت الجامعة على مواكبة هذه الرؤية الطموحة من خلال استحداث قسم الهندسة الكهربائية والذي يقدم برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية، كما استحدثت برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية والذي يقدمه قسم الهندسة الميكانيكية، ومع تزايد طموح كلية الهندسة في المشاركة الفاعلة في برامج الرؤية وإيمانًا منها بأهمية دور المرأة السعودية في بناء الوطن وازدهاره، فقد تم فتح القبول للطالبات في برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية في العام الدراسي 1439 /1440هـ. مشيرًا إلى أنه تم في العام الماضي استحداث برنامجين للماجستير يقدمهما قسم الهندسة الميكانيكية هما برنامج ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة وبرنامج ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية.

وعن القبول في برامج كلية الهندسة، أفاد عميد الكية بأن القبول يخضع لشروط القبول المعلنة والمتمثلة في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون لائقًا صحيًا، وأن لا يكون قد فُصل من جامعة بيشة أو أي جامعة أخرى لأسباب أكاديمية أو تأديبية، وأن يكون من خريجي العام الدراسي 1439/1440هـ أو العام 1440 /1441هـ، كما يتم حساب النسبة الموزونة كالتالي: 30% الثانوية العامة + 50% قدرات + 20% تحصيلي.

وكشف أبو حاصل عن صدور توجيه رئيس الجامعة محمد بن محسن صفحي باستحداث تخصص جديد للعام الجامعي 1442 / 1443 هـ في الهندسة المعمارية للطلاب والطالبات، ويتم العمل على إعداد المتطلبات النظامية لاعتماده.

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