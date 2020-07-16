اخبار السعوديه

أمانة تبوك ترفع 50 سيارة تالفة وخربة منذ مطلع ذي القعدة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم أمانة تبوك ترفع 50 سيارة تالفة وخربة منذ مطلع ذي القعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-16

أمانة تبوك ترفع 50 سيارة تالفة وخربة منذ مطلع ذي القعدة

لإزالة التشوه البصري بالأحياء والطرقات

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أزالت أمانة منطقة تبوك منذ مطلع الشهر الجاري ابتداءً من أول شهر ذي القعدة وحتى اليوم الخميس، 50 سيارة تالفة ومتوقفة وذلك بعد وضع ملصقات الإنذار لأصحابها والسماح لهم بالمدة النظامية لإزالتها وذلك حسب الإجراءات التي حددتها لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.

Advertisements

يأتي ذلك الإجراء من قبل أمانة المنطقة بشكل دوري لتفادي تعطل الحركة المرورية داخل الأحياء وخارجها وتحسيناً للمشهد الحضري.

وقالت الأمانة إنه تمت إزالة هذه المركبات بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة مما يتسبب في تشويه المظهر العام وتعطيل للحركة المرورية في شوارع الأحياء الداخلية والخارجية، مؤكدةً استمرارها في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المنطقة.



جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة تبوك ترفع 50 سيارة تالفة وخربة منذ مطلع ذي القعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا