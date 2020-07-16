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شكرا لقرائتكم أمانة تبوك ترفع 50 سيارة تالفة وخربة منذ مطلع ذي القعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة تبوك ترفع 50 سيارة تالفة وخربة منذ مطلع ذي القعدة
لإزالة التشوه البصري بالأحياء والطرقات
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
أزالت أمانة منطقة تبوك منذ مطلع الشهر الجاري ابتداءً من أول شهر ذي القعدة وحتى اليوم الخميس، 50 سيارة تالفة ومتوقفة وذلك بعد وضع ملصقات الإنذار لأصحابها والسماح لهم بالمدة النظامية لإزالتها وذلك حسب الإجراءات التي حددتها لائحة الجزاءات والغرامات في المخالفات البلدية.
يأتي ذلك الإجراء من قبل أمانة المنطقة بشكل دوري لتفادي تعطل الحركة المرورية داخل الأحياء وخارجها وتحسيناً للمشهد الحضري.
وقالت الأمانة إنه تمت إزالة هذه المركبات بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة مما يتسبب في تشويه المظهر العام وتعطيل للحركة المرورية في شوارع الأحياء الداخلية والخارجية، مؤكدةً استمرارها في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المنطقة.
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