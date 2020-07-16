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سعود بن طلال يسلم عددًا من الفلل الجاهزة للمستفيدين في تبوك

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2020-07-16

سعود بن طلال يسلم عددًا من الفلل الجاهزة للمستفيدين في تبوك

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

سلم الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين عددًا من الفلل السكنية للمستفيدين في مشروع إسكان تبوك  للوحدات السكنية الجاهزة.

واطلع الأمير سعود عبر جولة ميدانية برفقة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبد الله بن سعود الحماد ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل المسعودي على مكونات الوحدة من الداخل والمكونة من طابقين ذات الغرف الخمس بمنافعها.

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وعبر عدد من المستفيدين عن سعادتهم باستلام وحداتهم السكنية ضمن مشروع إسكان تبوك الذي يوفر 901 وحدة سكنية جاهزة مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة والمتضمنة جامع كبير و4 مساجد وموقع خاص للتعليم وموقع آخر لوزارة الصحة.

 



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