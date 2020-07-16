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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).
كما نبهت الهيئة لنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، الحرث، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.حالة الطقس الأرصاد جازان
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 12:52 PM
تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية وتستمر حتى 8 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب).
كما نبهت الهيئة لنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، الحرث، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان).
وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، في تنبيه متقدم.. أمطار غزيرة وأتربة مثارة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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