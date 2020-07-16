، بالأسماء.. حركة تدوير وتكليف لـ10 رؤساء بلديات بمكة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قرارًا يقضي بتدوير وتكليف عدد من رؤساء البلديات بالعاصمة المقدسة؛ وذلك ضمن خطة الأمانة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في مكة المكرمة وفقًا لرؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وشمل القرار تكليف المهندس أيمن بن محمد وقاد رئيسًا لبلدية جنوب مكة المكرمة، والمهندس غيث بن حامد الشنبري رئيسًا لبلدية المعابدة الفرعية، والمهندس محمد بن شجعان العصيمي رئيسًا لبلدية الشرائع الفرعية.
كما تم تكليف المهندس ياسر بن صالح مكاوي رئيسًا لبلدية المسفلة الفرعية، والمهندس مصطفى بن علي عيد رئيسًا لبلدية العتيبية الفرعية، والمهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي رئيسًا لبلدية العزيزية الفرعية، والمهندس أكرم بن علي الحربي رئيسًا لبلدية الشوقية الفرعية، والمهندس حمدي بن إسماعيل قدح رئيسًا لبلدية العمرة الفرعية، والمهندس ممدوح بن محمد العبيد رئيسًا لبلدية الغزة الفرعية، والمهندس بندر بن خضر الشريف رئيسًا لبلدية أجياد الفرعية.أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص
بالأسماء.. حركة تدوير وتكليف لـ10 رؤساء بلديات بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-07-16
أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قرارًا يقضي بتدوير وتكليف عدد من رؤساء البلديات بالعاصمة المقدسة؛ وذلك ضمن خطة الأمانة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في مكة المكرمة وفقًا لرؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وشمل القرار تكليف المهندس أيمن بن محمد وقاد رئيسًا لبلدية جنوب مكة المكرمة، والمهندس غيث بن حامد الشنبري رئيسًا لبلدية المعابدة الفرعية، والمهندس محمد بن شجعان العصيمي رئيسًا لبلدية الشرائع الفرعية.
كما تم تكليف المهندس ياسر بن صالح مكاوي رئيسًا لبلدية المسفلة الفرعية، والمهندس مصطفى بن علي عيد رئيسًا لبلدية العتيبية الفرعية، والمهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي رئيسًا لبلدية العزيزية الفرعية، والمهندس أكرم بن علي الحربي رئيسًا لبلدية الشوقية الفرعية، والمهندس حمدي بن إسماعيل قدح رئيسًا لبلدية العمرة الفرعية، والمهندس ممدوح بن محمد العبيد رئيسًا لبلدية الغزة الفرعية، والمهندس بندر بن خضر الشريف رئيسًا لبلدية أجياد الفرعية.
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
12:10 PM
"وقاد" للجنوب و"الشنبري" للمعابدة و"العصيمي" للشرائع
أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، قرارًا يقضي بتدوير وتكليف عدد من رؤساء البلديات بالعاصمة المقدسة؛ وذلك ضمن خطة الأمانة الهادفة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في مكة المكرمة وفقًا لرؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وشمل القرار تكليف المهندس أيمن بن محمد وقاد رئيسًا لبلدية جنوب مكة المكرمة، والمهندس غيث بن حامد الشنبري رئيسًا لبلدية المعابدة الفرعية، والمهندس محمد بن شجعان العصيمي رئيسًا لبلدية الشرائع الفرعية.
كما تم تكليف المهندس ياسر بن صالح مكاوي رئيسًا لبلدية المسفلة الفرعية، والمهندس مصطفى بن علي عيد رئيسًا لبلدية العتيبية الفرعية، والمهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي رئيسًا لبلدية العزيزية الفرعية، والمهندس أكرم بن علي الحربي رئيسًا لبلدية الشوقية الفرعية، والمهندس حمدي بن إسماعيل قدح رئيسًا لبلدية العمرة الفرعية، والمهندس ممدوح بن محمد العبيد رئيسًا لبلدية الغزة الفرعية، والمهندس بندر بن خضر الشريف رئيسًا لبلدية أجياد الفرعية.
، بالأسماء.. حركة تدوير وتكليف لـ10 رؤساء بلديات بمكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. حركة تدوير وتكليف لـ10 رؤساء بلديات بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.