تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

الخميس 16 يوليه 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن الثمين عالميا.



وبلغ الذهب عيار (24) في المملكة 216.56 ريال للجرام (57.75 دولار) مقارنة بـ 217.84 ريال (58.08 دولار)، أمس.

وتراجع عيار (21) الأكثر مبيعا إلى 189.49 ريال للجرام (50.53 دولار) مقارنة بـ 190.62 ريال (50.82 دولار)، أمس.

وأيضا انخفض جرام الذهب عيار (18) إلى 162.42 ريال (43.31 دولار) مقارنة بـ 163.39 ريال (43.56 دولار) أمس.

وسجلت أوقية الذهب 6735 ربال (1796 دولار) فيما سجل الجنيه الذهب عيار 21 1515.9 ريال (404.24 دولار).

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وعالميا، استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس قرب أعلى مستوى لها في 9 سنوات إذ عادلت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتنامي التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية أثر بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1809.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0426 بتوقيت جرينتش لكنه تحرك في نطاق ضيق بلغ نحو 5 دولارات وظل أقل بمقدار 8.09 دولار فقط عن أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011 والذي سجله في الأسبوع الماضي وبلغ 1817.71 دولار للأوقية.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى حد كبير عند 1813.40 دولار.

ونما الاقتصاد الصيني 3.2% في الربع الثاني من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي متعافيا من انكماش قياسي مع انتهاء إجراءات العزل العام وتكثيف صانعي السياسات لإجراءات التحفيز.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس إن البيانات كانت متفاوتة وإن المستويات المرتفعة للذهب تعكس القلق المستمر في بعض قطاعات المستثمرين بشأن توقعات النمو لباقي العام الجاري.