- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم اليوم بداية جمرة القيظ وفيه يبلغ الحر أشده ويكثر خراف التمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اليوم بداية جمرة القيظ وفيه يبلغ الحر أشده ويكثر خراف التمر
نصح الحصيني في تلك الفترة بالإكثار من ري المزروعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس هو بداية جمرة القيظ النجم الثاني من الجوزاء (الهنعة).
وأوضح الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، أن الهنعة عدد أيامه 13 يومًا، ومن خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، وهو المنزلة الرابعة من منازل الصيف، تكثر في نوئها الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية والخليج.
درجات الحرارة في جمرة القيظ:
ونصح الحصيني في تلك الفترة بالإكثار من ري المزروعات، حيث يكثر خراف التمر بأنواعه، مضيفًا أن الحرارة في “الهنعة” على معظم المناطق تكون فيها العظمى بين 41 و49، والصغرى بين 25°C و34°C، والمصائف بين 25 و35°C، والصغرى بين 15 و25°C، كما تكثر الغيوم الكاتمة وتزداد فرصة الأمطار.
طقس اليوم:
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية ونجران وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم بداية جمرة القيظ وفيه يبلغ الحر أشده ويكثر خراف التمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.