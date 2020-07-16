اليوم بداية جمرة القيظ وفيه يبلغ الحر أشده ويكثر خراف التمر

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس هو بداية جمرة القيظ النجم الثاني من الجوزاء (الهنعة).

وأوضح الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، أن الهنعة عدد أيامه 13 يومًا، ومن خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، وهو المنزلة الرابعة من منازل الصيف، تكثر في نوئها الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية والخليج.

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درجات الحرارة في جمرة القيظ:

ونصح الحصيني في تلك الفترة بالإكثار من ري المزروعات، حيث يكثر خراف التمر بأنواعه، مضيفًا أن الحرارة في “الهنعة” على معظم المناطق تكون فيها العظمى بين 41 و49، والصغرى بين 25°C و34°C، والمصائف بين 25 و35°C، والصغرى بين 15 و25°C، كما تكثر الغيوم الكاتمة وتزداد فرصة الأمطار.

طقس اليوم:

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية ونجران وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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