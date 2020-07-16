لجنتا النقل والشؤون الأمنية في الشورى تناقشان تقريري السعودية والداخلية

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

درست لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى خلال اجتماع لها عن بعد عبر تقنية الفيديو، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر بن غازي العتيبي، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بمشاركة المدير العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية سامي بن علي سندي، وعدد من المسؤولين في المؤسسة.

وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في تقرير المؤسسة خلال العام المنصرم، والمحال من المجلس إلى اللجنة، والمتعلق بأداء المؤسسة، وأبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة، والمعوقات والعقبات التي تواجه المؤسسة في أدائها لعملها، والخطط التي تسعى المؤسسة لتنفيذها.

وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الأسئلة والاستفسارات على المدير العام المكلف للمؤسسة، والمسؤولين فيها، والتي تهدف لبحث سبل المساهمة في النهوض بالخدمات التي تقدمها المؤسسة إلى مستويات متقدمة، ورفع جودة ما تقدمه من خدمات لمستفيديها.

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من جهة أخرى، فرغت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى من مناقشة التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/1441هـ، ورفعت رأيها حياله للمجلس تمهيدًا لعرضه تحت قبة المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقدته اللجنة “عن بعد” عبر تقنية الفيديو برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري، وبمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

كما أنهت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، لترفع تقريرها وتوصياتها بشأنه للمجلس لمناقشته في جلسة قادمة.

وتأتي دراسة لجان المجلس المتخصصة للتقارير المحالة لها من المجلس في ضوء اختصاصاتها المناطة بها وفقًا لنظام مجلس الشورى.

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