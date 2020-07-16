الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 16 يوليو 2020 11:12 صباحاً - ‏9 دقائق مضت أخبار السعودية 15 زيارة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا، بخصوص استقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد.

كشف عن ذلك وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، وقال عبر حسابه في تويتر: « أتقدم بالشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بصدور الأمر الكريم على مسار #استقلال_ثلاث_جامعات: الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميز والجودة والتطوير»