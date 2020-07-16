- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الخامسة هذا العام (2020م) لاستيراد (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أكتوبر - نوفمبر 2020م).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (12) باخرة، بواقع (9) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (540,000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي (180,000) طن.
وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه، حيث الخليج 365 للمؤسسة التعاقد على (3.8) ملايين طن هذا العام.المؤسسة العامة للحبوب
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 11:42 AM
"الفارس": الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة.. امتدادًا لتغطية الطلب المحلي
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن طرحها المناقصة الخامسة هذا العام (2020م) لاستيراد (720) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (أكتوبر - نوفمبر 2020م).
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على (12) باخرة، بواقع (9) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (540,000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي (180,000) طن.
وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه، حيث الخليج 365 للمؤسسة التعاقد على (3.8) ملايين طن هذا العام.
، الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الخامسة هذا العام.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.