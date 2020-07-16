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تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن اتفقت "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا على تقليص قيود قياسية على الإمدادات ابتداءً من أغسطس، لكن آمال التعافي السريع في الطلب في الولايات المتحدة بعد سحب كبير لمخزونات الخام فيها حدّ من التراجع.
ووفق "رويترز" بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 33 سنتاً أو 0.8 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 43.46 دولار. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً أو واحداً بالمائة إلى 40.78 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار اثنين بالمائة يوم الأربعاء مدفوعة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.النفط أسعار النفط
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 11:44 AM
"رويترز": هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً
تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن اتفقت "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا على تقليص قيود قياسية على الإمدادات ابتداءً من أغسطس، لكن آمال التعافي السريع في الطلب في الولايات المتحدة بعد سحب كبير لمخزونات الخام فيها حدّ من التراجع.
ووفق "رويترز" بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 33 سنتاً أو 0.8 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 43.46 دولار. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً أو واحداً بالمائة إلى 40.78 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار اثنين بالمائة يوم الأربعاء مدفوعة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.
، أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً ،
المصدر : الخليج 365
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