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شهدت روسيا استقراراً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مع تسجيل 6428 حالة جديدة اليوم الخميس مقابل 6422 أمس الأربعاء، مع تراجع الإصابات بشكل لافت في العاصمة موسكو.
وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في التقرير اليومي إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 752797، منها 11937 حالة وفاة، بعد تسجيل 167 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 156 في الإحصائية السابقة.
وذكر التقرير أن 8443 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح حصيلة المتعافين 531692 شخصاً.
ووفق "روسيا اليوم" حسب التقرير، فإن 24,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.روسيا فيروس كورونا الجديد
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 11:15 AM
مركز العمليات: إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 752797كورونا في روسيا.. 6428 إصابة و167 وفاة جديدة خلال يوم
شهدت روسيا استقراراً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا مع تسجيل 6428 حالة جديدة اليوم الخميس مقابل 6422 أمس الأربعاء، مع تراجع الإصابات بشكل لافت في العاصمة موسكو.
وأشار مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في التقرير اليومي إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 752797، منها 11937 حالة وفاة، بعد تسجيل 167 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 156 في الإحصائية السابقة.
وذكر التقرير أن 8443 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح حصيلة المتعافين 531692 شخصاً.
ووفق "روسيا اليوم" حسب التقرير، فإن 24,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
، كورونا في روسيا.. 6428 إصابة و167 وفاة جديدة خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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