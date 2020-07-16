شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية, وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.

بدورها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول .