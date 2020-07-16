شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تحذر من أخطاء فادحة أثناء الإسعافات الأولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الصحة من أخطاء شائعة أثناء إجراء الإسعافات الأولية للمصابين قد تزيد من خطر الإصابة .

ونبهت الوزارة في فيديو توعوي إلى ضرورة عدم رفع رأس الشخص المصاب بالرعاف ،ويجب ميل الرأس قليلاً لـ"الأمام " مع الضغط على الأنف حتى يتوقف النزيف .

كما أشارت انه يمكن إعادة الجزء المكسور من الأسنان ، حيث يتم وضعه في الحليب والذهاب إلى الطبيب لإعادته في مكانه .

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كما لفتت إلى خطورة وضع الثلج على الجزء المصاب بحروق بسيطة ، ويجب وضع الإصابة تحت الماء من 10 إلى 15 دقيقة ، كما يجب غسل العين لمدة 20 دقيقة والتوجه للطوارئ حال إصابتها برذاذ مواد كيماوية ويُمنع فركها .

وأشارت إلى عدم إزالة الأجزاء العالقة عند تضميد الجروح ويجب تعقيمها والتوجه للطوارئ ، كما يجب الإتصال بالإسعاف عند التعرض لكسر وعدم تحريك الجزء المكسور .

وفي حالة التسمم ، يجب عدم إعطاء المصاب لبن او ماء ، بل يجب إزالة الآثار من الفم قد الإمكان وقراءة التعليمات على العبوة والإتصال بالإسعاف .

أما في حالة صعق شخص لا تحاول لمسه لإنقاذه بل افصل مصدر الكهرباء إن امكن واتصل على الإسعاف .