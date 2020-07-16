شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. سكان الحي الجديد ببيش يناشدون سفلتة الطرق وإيصال خدمات الإنارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

ناشد سكان الحي الجديد الواقع جنوب الحزام الجنوبي التابع لمحافظة بيش بمنطقة جازان، المسؤولون إيصال خدمات الإنارة وسفلتة الطرق، حيث لا تستطيع المركبات الصغيرة السير في الطرق بسبب صعوبتها.

وذكر أهالي الحي الواقع جنوب المقبرة الجديدة، أنهم تقدموا بطلبات عديدة لبلدية محافظة بيش من أجل سفلتة طرق الحي وإيصال الخدمات، لكن دون جدوى.

وطالب الأهالي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بالتدخل لحل مشكلاتهم والنظر في مطلبهم ، منوهين بالخدمات التي حظيت بها الأحياء الأخرى بالمحافظة.

Advertisements