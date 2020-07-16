شكرا لمتابعة خبر عن إزالة 40 حظيرة عشوائية مخالفة في بلدية الشرائع بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أزالت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة‬ بالتعاون مع الجهات الأمنية حظائر عشوائية في مخطط الجفري بمكة المكرمة‬.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 40 حظيرة عشوائية مخالفة، بمشاركة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من العشوائيات والمحافظة على الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضاري‬.

وأكد أن البلدية لا تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يرصد في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.