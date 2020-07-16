شكرا لمتابعة خبر عن محافظ طريف يوجه بإيجاد حل عاجل لمشكلة ارتفاع الأسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلطان الهوير (صدى):

اجتمع سعادة محافظ طريف الاستاذ بدر بن نجر الصقر صباح هذا اليوم الخميس الموافق 1441/11/25 بمدير فرع وزارة التجاره الأستاذ هندي الحويطي حيث كثرة شكاوي المواطنين من ارتفاع اسعار السلع ( للمواد الغذائية والكماليات وقطع غيار السيارات ) باسواق المحافظه .

ووجه سعادة المحافظ بإيجاد حل عاجل للحد من ذلك وتكثيف عمل فرع التجاره بالعمل الدوري المكثف لما من شأنه خدم وراحة المواطن .