شكرا لمتابعة خبر عن محافظ طريف يوجه بإيجاد حل عاجل لمشكلة ارتفاع الأسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - سلطان الهوير (صدى):اجتمع سعادة محافظ طريف الاستاذ بدر بن نجر الصقر صباح هذا اليوم الخميس الموافق 1441/11/25 بمدير فرع وزارة التجاره الأستاذ هندي الحويطي حيث كثرة شكاوي المواطنين من ارتفاع اسعار السلع ( للمواد الغذائية والكماليات وقطع غيار السيارات ) باسواق المحافظه .
ووجه سعادة المحافظ بإيجاد حل عاجل للحد من ذلك وتكثيف عمل فرع التجاره بالعمل الدوري المكثف لما من شأنه خدم وراحة المواطن .
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