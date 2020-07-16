«أبشر»: 6 إجراءات مهمة قبل إصدار جواز السفر السعودي

أكّدت منصة أبشر، ضرورة التأكد من إتمام 6 خطوات قبل إصدار جواز السفر السعودي، وهي (وجود عنوان واصل مسجل وسداد رسوم الخدمة، وجود بصمة مسجلة في الأحوال المدنية، وسداد المخالفات المرورية، وصلاحية هوية المواطن، المواطنة، وألا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر ولا يكون مرافقا في جواز سفر آخر).

وقالت المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع توتير: «معلومات تهمّك قبل إصدار جواز السفر السعودي إلكترونيًا عبر حسابك في منصة أبشر» وألحقتها بنشر «إنفوجراف» جاء به ما يلي: قبل إصدار جواز السفر السعودي

تأكد من:

ــ وجود عنوان واصل مسجل.

ــ سداد رسوم الخدمة.

ــ وجود بصمة مسجلة في الأحوال المدنية.

ــ سداد المخالفات المرورية.

ــ صلاحية هوية المواطن، المواطنة.

ــ ألا يكون لدى صاحب الطلب جواز سفر ولا يكون مرافق في جواز سفر آخر.

ووفي وقت سابق، أورد حساب (أبشر) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» انفوجراف بعنوان: «أسئلة وأجوبة» وعلق عليه قائلًا: «تغريدة أسبوعية حول أبرز الأسئلة التي تهمّكم بخصوص خدمات منصة أبشر».

وفيما يلي تستعرض «عاجل» الأسئلة وإجاباتها:

ــ هل أستطيع الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة من خلال منصة أبشر؟

نعم، يمكنك ذلك من خلال تبويب خدمات المكفولين ثم استعلامات واختيار حالة تأشيرة خروج وعودة .

ــ هل خدمة تسجيل المواليد تتطلب زيارة فروع الأحوال المدنية؟

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لا يتم تنفيذ الخدمة إلكترونيًا من خلال منصة أبشر واستلام الوثائق عن طريق العنوان الوطني ( واصل).

ــ هل يلزم حجز موعد لتفعيل حساب أبشر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية؟

لا، يمكنك التحقق من الأجهزة القريبة منك من خلال الدخول على موقع أبشر في أسفل الصفحة واختيار مواقع التسجيل والتفعيل.

ــ كيف أجدد جواز السفر لأحد أفراد الأسرة الذي لم تصدر له بطاقة الهوية من خلال منصة أبشر وما هي الخطوات في حال وجود رب الأسرة خارج المملكة؟

يتم ذلك من خلال خدمة المواعيد للجوازات من حساب رب الأسرة وفي حال وجود رب الأسرة خارج المملكة يمكن تفويض شخص آخر لتجديد الجواز باستخدام خدمة التفاويض واختيار تفويض مراجعة القطاعات.

ــ بعد تقديم الإبلاغ عن الوثائق المفقودة هل أستطيع إلغاء البلاغ؟

لا يمكن إلغاء البلاغ ويتم حجز موعد من خلال خدمة طلب وثيقة بدل فاقد لاستلام الوثائق بنسخة جديدة.

ــ بعد تنفيذ خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة هل أستطيع طباعة البلاغ؟

يتم تقديم البلاغ إلكترونيًا ولا يتطلب طباعته.

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