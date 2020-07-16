أخبار السعودية في 24 ساعة.. توضيح من الزكاة والدخل للبقالات الصغيرة بشأن ضريبة الـ15%.. و«المرور» يحدِّد رسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، أمس الأربعاء، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثلاثة أوامر ملكية، فيما كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، وإلى التفاصيل:

صدور ثلاثة أوامر ملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثلاثة أوامر ملكية، الأول تعيين المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي، نائبًا لوزير الخارجية بمرتبة وزير، بينما الأمر الثاني يتعلق بتعيين المهندس عبدالله بن محمد بن سليمان البدير، نائبًا لوزير الإسكان بالمرتبة الممتازة. أما الأمر الثالث فيخصّ تعيين الدكتور بندر بن أسعد بن أحمد السجان مديرًا عامًا لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

وزارة المالية: الاستعلام عن الراتب والمستحقات المالية عبر منصة «اعتماد»

أعلنت وزارة المالية أنه يمكن للموظف الحكومي الاطلاع على بيانات الراتب الأساسي والمستحقات المالية من خلال منتج الاستعلام عن الراتب والمستحقات في منصة اعتماد الجديدة، وأشارت إلى أن ذلك يشمل الراتب الأساسي والبـدلات والحسميات والمستحقات الأخرى، ويمكـن للموظف اسـتعراض بيان الراتب والمسـتحقات المالية إلكترونيًّا للشهر الحالي أو الأشهر السابقة بشكل مباشر.

الزكاة والدخل: حالة واحدة تتيح للبقالات الصغيرة تحصيل ضريبة الـ15%

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يحق للمنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة تحصيل الضريبة بنسبة 15%، كما أنها ملزمة بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية، مشيرة إلى أن الشخص لا يعدّ ملزمًا بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة ما لم تبلغ إيراداته السنوية حدّ التسجيل الإلزامي، وهو 375 ألف ريال.

«المرور» يحدِّد قيمة رسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة

أوضح المرور السعودي أنه يمكن تجديد الاستمارة قبل انتهائها بأقل من 180 يومًا، مشيرًا إلى أنَّ رسوم التجديد 300 ريال لمدة 3 سنوات، كما أوضحت الإدارة العامة للمرور أنّ طريقة تجديد استمارة السيارة تتمثل في عدة خطوات تستلزم شروطًا ضرورية.

رسميًا.. تسجيل 2671 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 2325

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 240474، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 183048، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2325 حالة، فيما تم تسجيل 42 حالة وفاة، و5488 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة تُحذر من 9 أخطاء شهيرة في الإسعافات الأولية

حذّرت وزارة الصحة من الأخطاء الشهيرة في الإسعافات الأولية، ونصحت بضرورة اتباع الطرق العلمية المثلى حتى وصول الإسعاف أو الذهاب إلى الطوارئ، وتضمنت قائمة الأخطاء الشهيرة بالإسعافات الأولية، رفع الرأس لأعلى عند الإصابة بالرعاف، بينما التصرف الأمثل في مثل هذه الحالة هو جعل الرأس مائلًا قليلًا إلى الأمام مع الضغط على الأنف حتى يتوقف النزيف.

قبل «الريال».. فيديو يوثق أول تعامل مالي ورقي في المملكة

روى الباحث في التراث أحمد بن مساعد الوشمي قصة سندات الحج التي كانت بمنزلة أول تعامل ورقي مالي في المملكة قبل ظهور عملة الريال السعودي، مضيفًا أنه كان الحجاج من شتى دول العالم يأتون إلى أراضي المملكة فيقدمون أموالهم التي قدموا بها ويتسلمون بدلًا منها سندات الحج.

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بالخطوات.. الأحوال المدنية تكشف عن 3 خدمات يمكن الحصول عليها دون زيارة الفروع

شفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن إمكانية قيام المستفيدين بطلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق عبر منصة أبشر، وتسلمها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة إلى زيارة مقر الأحوال، وتتمثّل هذه الخدمات في خدمة تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

القضاء يُسقط التغيب للمرأة في حكم تاريخي يثير التفاعل على تويتر

أصدرت محكمة، أول أمس الثلاثاء، حكمًا قضائيًّا، أسقط قضية التغيب عن الأسرة بحكم أن استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة، وتفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي للتغييرات القصيرة «تويتر»، مع الحكم عبر وسم #القضاءيسقطالتغيب؛ حيث أعرب الكثيرون عن تأييدهم لهذا الحكم التاريخي.

«توطين الوظائف»: المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين 51%

تتابع لجنة توطين الوظائف بنجران قرار التوطين في محال الحلوى والمعجنات بمدينة نجران؛ للتأكد من تطبيق القرار وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين، وأفاد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة أنّ نسبة التوطين في المحلات التي تمت تغطيتها بلغت نسبة 51%.

الحصيني: دخول جمرة القيظ غدًا.. وعليكم بالحذر

أوضح الفلكي السعودي عبدالعزيز الحصيني، أنَّ جمرة القيظ ستدخل غدًا الخميس 1441/1/25هـ 16 يوليو 2020م، ‏وهو النجم الثاني من نجمي الجوزاء، وهو الهنعة، وعدد أيامه 13 يومًا، ومن خلال الاستقراء المناخي يبلغ الحر أشده، وهو المنزلة الرابعة من منازل الصيف وتكثر في نوئها الرطوبة على السواحل الشرقية والغربية والخليج.

طقس الخميس.. رياح نشطة وسحب رعدية في 7 مناطق بالمملكة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس لليوم الخميس؛ حيث توقعت هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع تكون سحب رعدية في 7 مناطق بالمملكة.

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