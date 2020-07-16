وزارة الصحة تعدِّد 9 أخطاء شائعة في الإسعافات الأولية

كشفت وزارة الصحة، عن أخطاء شائعة خلال الإسعافات الأّولية، قد تعرض المصاب لأضرار جسيمة، وبينت الوزارة أن التصرف بشكل صحيح يساعد على إنقاذه.

واستعرضت الوزارة (عبر مقطع فيديو عبر حساب: عش بصحة، للمنصة الرئيسة للتوعية الصحية بالوزارة أبرز الأخطاء الشائعة في الإسعافات الأولية، على النحو التالي:

1.الشخص المصاب بالرعاف يجب عليه ألا يرفع رأسه بشكل مبالغ فيه، وعليه أن يجعل رأسه مائلًا قليلًا للأمام مع الضغط على الأنف ليتوقف النزيف.

2.عند التعرض لحروق بسيطة يجب وضع الحرق تحت الماء المعتدل من 10 إلى 15 دقيقة، وعدم وضع الثلج على الحرق مباشرة.

3. عند فقد الأسنان يجب وضع الجزء المكسور في الحليب، والذهاب إلى طبيب الأسنان لإعادته في مكانه.

4. عند إصابة العين برذاذ المواد الكيميائية، لا يجب فرك العينين بقوة، وعلى الشخص أن يقوم بغسلهما بالماء لمدة 20 دقيقة والتوجه للطوارئ.

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5.عند تضميد الجروح لا تقم بإزالة الأجزاء العالقة بها، وقم فقط بتعقيمها وبعدها توجه مباشرة إلى الطوارئ.

6. عند التعرض لكسر يجب الاتصال على الإسعاف، وعدم تحريك الجزء المكسور.

7. في حالة الصعقة الكهربائية لا تلمس الشخص المصاب، وقم بإيقاف مصدر الكهرباء إن أمكن والاتصال على الإسعاف.

8. عند شرب المواد السامة لا تعطي المريض أي شيء للشرب كالحليب أو الماء، وإنما عليك إزالة الأشياء المتبقية في فمه وقراءة ملصق الحاوية واتباع التعليمات والاتصال على الإسعاف.

9. عند الشعور بالدوخة لا يجب النهوض بسرعة كبيرة، وعلى الشخص الاستلقاء أو الجلوس.

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