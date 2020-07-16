الصخري: أجواء جميلة وتحسُّن فرص الأمطار لعدة أيام بمناطق عدة

خلال ما تبقى من شهر ذي القعدة
توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، تحسن فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة على جنوب المملكة.
وقال الصخري، عبر حسابه بتويتر، إنه حسب آخر التحديثات، ستتحسن فرص الأمطار والأجواء الجميلة خلال ما تبقى من شهر ذي القعدة وحتى مطلع شهر ذي الحجة، نواحي مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.
وتابع الصخري: فرص هطول الأمطار قد تمتد أحيانًا إلى محافظة الطائف وأجزاء أخرى من منطقة مكة المكرمة، وكذلك إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.
وتتوقَّع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.
تتأثر بالحالة المناخية نفسها أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، ونجران، مع سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.
اقرأ أيضا:
كانت هذه تفاصيل خبر الصخري: أجواء جميلة وتحسُّن فرص الأمطار لعدة أيام بمناطق عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.