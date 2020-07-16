الصخري: أجواء جميلة وتحسُّن فرص الأمطار لعدة أيام بمناطق عدة

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، تحسن فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة على جنوب المملكة.

وقال الصخري، عبر حسابه بتويتر، إنه حسب آخر التحديثات، ستتحسن فرص الأمطار والأجواء الجميلة خلال ما تبقى من شهر ذي القعدة وحتى مطلع شهر ذي الحجة، نواحي مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

وتابع الصخري: فرص هطول الأمطار قد تمتد أحيانًا إلى محافظة الطائف وأجزاء أخرى من منطقة مكة المكرمة، وكذلك إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

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وتتوقَّع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.

تتأثر بالحالة المناخية نفسها أجزاء من مناطق مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، ونجران، مع سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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