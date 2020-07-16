وزارة الصحة: لا دليل علميًا يمنع عودة فيروس كورونا مجددًا للمتعافين

حسمت وزارة الصحة الجدل مؤقتًا حول احتمالية عودة عدوى كورونا، مجددًا، للمتعافين من الفيروس، موضحة أنه «لا يوجد دليل علمي حتى الآن يفيد بعدم احتمالية رجوع العدوى للشخص المتعافي من الفيروس بعد إصابته، نتيجة تكوُّن مناعة طويلة المدى منه».

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة- عبر تويتر- أنه «من المهم جدًا تطبيق السلوكيات الصحية حتى على المتعافين من الفيروس»، جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين حول إمكانية الإصابة بكورونا مرتين.

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