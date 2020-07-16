اقتران القمر ورمز الحب فجر الجمعة.. وفلكية جدة: يُرى بالعين المجردة

نبهت الجمعية الفلكية بجدة إلى أنه سيتم رصد وقوع هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة (رمز الحب)؛ حيث سيفصل بينهما 3 درجات وسينضم إليهما نجم الدبران الأحمر، في سماء الوطن العربي، قبل شروق شمس، غدًا الجمعة، بنحو ساعتين.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة –عبر صفحة الجمعية على موقع فيسبوك- إن هذه الأجسام ستشكل سويًا مثلث سماوي بالأفق الشرقي، مشاهد بالعين المجردة، مضيفا أنها فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي، وأن القمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء، لذا، يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل.

ويمكن باستخدام المنظار الثنائي، القيام بمسح الخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظرًا ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطح القمر، بحسب رئيس فلكية جدة، موضحًا أنه عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإن قرصه سيكون مضاء بنسبة 32.5 % بنور الشمس في الوقت الحالي.

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وتابع: لكن نظرًا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند مراقبته من خلال التلسكوب فإن حجم قرصه الظاهري سوف يصغر نظرا لابتعاده عن الأرض وسيقابل ذلك زيادة في الإضاءة تدريجيًا حتى يصبح مضاء بالكامل أواخر شهر مارس 2021.

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