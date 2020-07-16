السعودية اليوم / "مهارات التفوق الدراسي" دورة تدريبية عن بُعد بجامعة نجران



نجران 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، دورة تدريبية مجانية عن بُعد بعنوان "مهارات التفوق الدراسي".

وتناولت الدورة تعريف المشاركين بطرق المذاكرة الصحيحة، وقواعد التفوق، ومفاتيح النجاح، وخطوات الاستعداد للمذاكرة، والأساليب التي تساعد على المراجعة السليمة، إضافةً إلى تعريفهم بالعوامل التي تؤدي إلى تحسين الذاكرة، وكيفية تنظيم الوقت.

وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية الصيفية المجانية التي تنفذها الجامعة خلال العام الحالي، بهدف تطوير مهارات الطلاب والطالبات وتنميتهم.

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10:36ت م

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