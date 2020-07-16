

الباحة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس .

استقبلت مراكز خدمة " تأكد " في الباحة وعددها 4 مراكز 2200 مستفيد ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

يذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها " الصحة" للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس

// انتهى //

10:05ت م

0019



الباحة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس .استقبلت مراكز خدمة " تأكد " في الباحة وعددها 4 مراكز 2200 مستفيد ، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .يذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها " الصحة" للذين لايشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصل لهم مخالطة بشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من تطبيق "صحتي" وتوجد مراكز تأكد حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدة انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي .// انتهى //10:05ت م0019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 2200 مستفيد من خدمات مراكز " تأكد " في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.