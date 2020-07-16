السعودية اليوم / بلدية الشرائع بمكة المكرمة تزيل 40 حظيرة عشوائية مخالفة



مكة المكرمة 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واس

أزالت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة‬ بالتعاون مع الجهات الأمنية حظائر عشوائية في مخطط الجفري بمكة المكرمة‬.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 40 حظيرة عشوائية مخالفة، بمشاركة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من العشوائيات والمحافظة على الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضاري‬.

وأكد أن البلدية لا تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يرصد في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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09:47ت م

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