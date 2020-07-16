شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن إطلاق معرض الدفاع العالمي الأول في مارس 2022 والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية إطلاق معرض الدفاع العالمي الأول خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022 الذي سيركز على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات.

Advertisements وكشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد العوهلي اليوم في مؤتمر صحفي افتراضي عقد اليوم أن المعرض سيُقام مرّة واحدة كل عامين في الرياض.. حيث سيتمحور حول التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن والأقمار الصناعية.

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