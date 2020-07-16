اخبار السعوديه

إزالة 40 حظيرة عشوائية في مخطط الجفري بمكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 40 حظيرة عشوائية في مخطط الجفري بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أزالت بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة‬ بالتعاون مع الجهات الأمنية حظائر عشوائية في مخطط الجفري بمكة المكرمة‬.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس ممدوح العبيد أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من إزالة 40 حظيرة عشوائية مخالفة، بمشاركة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من العشوائيات والمحافظة على الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضاري‬.

وأكد أن البلدية لا تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي تعد يرصد في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 40 حظيرة عشوائية في مخطط الجفري بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا