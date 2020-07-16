شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يطلق مسابقة لتصميم طابع خاص بمجموعة العشرين والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف البريد السعودي من هذه المسابقة إلى تسليط الضوء عبر طوابع بريدية لمكانة المملكة الإقليمية والدولية وما تملكه من إرث حضاري وثقافي كبير، كما يعبر عن أهمية استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين، حيث تتمحور موضوعات المسابقة في حول 4 محاور هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، والفخر السعودي.
يذكر أن المسابقة تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 15 /07/ 2020م حتى يوم الخميس الموافق 06 /08/ 2020م، كما حدد البريد السعودي شروطًا خاصة بهذه المسابقة توضح عناصر التصميم والمواصفات الفنية المطلوبة، وكيفية إرسال التصاميم على البريد الإلكتروني الخاص بالمسابقة [email protected], فيما سيحصل الفائزون الأربعة على جوائز إجمالية بقيمة 40 ألف ريال سعودي وسيحصل كل فائز على جائزة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر البريد يطلق مسابقة لتصميم طابع خاص بمجموعة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.