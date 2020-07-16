أبوظبي تشهد بدء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح "كوفيد19" المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 الخميس 2020/7/16 11:26 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/7/16 11:26 ص بتوقيت أبوظبي

أبوظبي تشهد بدء أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ومدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية لفيروس "كوفيد19"

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