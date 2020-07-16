عمومية أسلاك توافق على خفض رأس المال 20%

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجمعية العامة لشركة اتحاد مصانع الأسلاك الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة من 438.75 مليون ريال، إلى 351 مليون ريال، بسبب زيادة رأس المال عن الحاجة.

وتبلغ قيمة تخفيض رأس المال 87.75 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع تداول، إن عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال سيصبح بعد التخفيض 35.1 مليون سهم.

Advertisements

وستكون نسبة الأسهم المزمع إلغاؤها إلى عدد الأسهم المصدرة قبل تخفيض رأس المال هي 20%، معدل تخفيض سهم واحد لكل خمسة أسهم.

وستكون الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 8,775,000 سهم من أسهم الشركة وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الاسمية 10 ريالات لكل سهم ملغى.

وقالت أسلاك إنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وسيتم تمويل عملية التخفيض عن طريق استخدام الأرصدة النقدية للشركة.

وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

المزيد

جديد الأخبار