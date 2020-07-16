أرباح جرير الفصلية ترتفع إلى 208.4 مليون ريال

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة جرير للتسويق بعد الزكاة والضريبة إلى 208.4 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل 169.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بنمو 23.2%.

ومقابل أرباح الربع السابق تراجعت أرباح جرير بنسبة 17%، حيث كانت 251.7%.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها جرير في الربع الأول 227 مليون ريال، مقابل 190.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 19%، بحسب العربية.

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وأرجعت جرير ارتفاع أرباح الربع الأول مقابل تلك المحققة في الفترة المقابلة من العام الماضي إلى ارتفاع مبيعات بعض أقسام التجزئة وخاصة قسم أجهزة الكمبيوتر وقسم مستلزمات الكمبيوتر، وأغلب أقسام الجملة.

وساهمت مبيعات الأونلاين كثيرًا في ارتفاع مبيعات التجزئة، ففي الوقت الذي تأثر فيه كثيرًا أداء المعارض بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة كوفيد 19 حققت مبيعات الأونلاين قفزة كبيرة باعتبارها قناة التسوق الرئيسية المتاحة للمستهلكين في فترات الإغلاق وحظر التجول.

كما تحسن هامش الربحية لبعض الأقسام وخاصة مستلزمات الكمبيوتر وألعاب الفيديو نتيجة اختلاف المزيج البيعي داخل القسم لصالح أصناف ذات ربحية مرتفعة نسبيًا.

وانخفضت بعض عناصر تكاليف التشغيل نتيجة المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المترتبة على جائحة كوفيد 19 مثل مبادرة مؤسسة النقد بتحمل رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وكذلك انخفضت تكلفة التمويل نتيجة سداد أرصدة الاقتراض من البنوك.

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