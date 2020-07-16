، وزير التعليم: أمرٌ سامٍ باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - آل الشيخ: بما يحقق رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميز والجودة والتطوير

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عن صدور أمرٍ سامٍ باستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد.

وقال عبر حسابه في تويتر: أتقدم بالشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بصدور الأمر الكريم على مسار #استقلال_ثلاث_جامعات: الملك سعود، الملك عبدالعزيز، الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميز والجودة والتطوير.

وبهذه المناسبة أهنئ جميع منسوبي جامعات: الملك سعود والملك عبدالعزيز والإمام عبدالرحمن بن فيصل، على صدور الأمر السامي الكريم؛ داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن وقيادته، وتحقيق رؤية وطننا الغالي لتطوير تَحَوّلي لمسيرة التعليم الجامعي.وزير التعليم حمد آل الشيخ