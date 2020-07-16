محمد بن مسعود - الدمام - قالت: وفق وجهة السائق المحددة وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية دعت إدارة المرور قائدي المركبات، إلى ضرورة الالتزام بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية. وقالت عبر حسابها في تويتر: لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية. وأضافت: الْزم المسار الأيمن قِبَل الالتفاف لليمين، والمسار الأوسط للمضيّ للأمام، والمسار الأيسر للالتفاف لليسار.الإدارة العامة للمرور 16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 08:51 AM قالت: وفق وجهة السائق المحددة وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية Advertisements المرور لقائدي المركبات: التزموا بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة المرور لقائدي المركبات: التزموا بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة دعت إدارة المرور قائدي المركبات، إلى ضرورة الالتزام بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية. وقالت عبر حسابها في تويتر: لضمان انسيابية الحركة المرورية؛ على قائد المركبة الالتزام بالمسار المناسب لوجهته قبل الوقوف عند الإشارة الضوئية. وأضافت: الْزم المسار الأيمن قِبَل الالتفاف لليمين، والمسار الأوسط للمضيّ للأمام، والمسار الأيسر للالتفاف لليسار. الكلمات المفتاحية ، المرور لقائدي المركبات: التزموا بالمسار المناسب قبل الوقوف عند الإشارة ،

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