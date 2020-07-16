شكرا لقرائتكم خبر عن أمر سامٍ بإستقلال 3 جامعات وفق "نظام الجامعات الجديد" والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ عن صدور أمر سامٍ بإستقلال 3 جامعات وفق نظام الجامعات الجديد. وتقدم آل الشيخ بالشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-؛ بصدور الأمر الكريم على مسار استقلال 3 جامعات وهي جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ وفق نظام الجامعات الجديد، بما يحقق رؤية سمو ولي العهد في التمكين والتميّز والجودة والتطوير.

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