انطلاق ثاني فعاليات أكبر عمل للثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال

2020-07-16

متابعات الخليج 365 - جدة

تنطلق يوم الأحد المقبل، ثاني فعاليات أكبر ورشة عمل للثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال عبر المنصة الإلكترونية “عن بعد”، والذي تنظمه غرفة جدة بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب، وتشمل 24 فعالية قانونية تركز على قطاعات الأعمال التي أعلتنها الغرفة وهي: التجارة والتجزئة، والصناعة، واللوجستيات، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والتطوير العمراني، والتعليم والتدريب، والترفيه والثقافة، والمعارض إضافة للمؤتمرات، والاقتصاد الرقمي.

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يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية 2030 التي تفرض مناخاً وبيئة جديدة للأعمال في مختلف القطاعات، مع مراعاة تطبيق قواعد الحوكمة والالتزام والشفافية والإفصاح والنزاهة، حيث تنطلق هذه الورشة من إيمان غرفة جدة بدورها التوعوي والثقافي للمساهمة في نشر الثقافة الحقوقية بالمملكة وقطاع الأعمال بجدة بشكل خاص.

من جانبه، أبرز رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد بن محمد قاروب دور غرفة جدة في تبني مثل هذه المبادرات لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى الورشة القادمة تتضمن شرح الجوانب القانونية لقطاع الاقتصاد الرقمي الذي يقدر حجم مبيعاته بأكثر من تريليون ريال سنويًا وتتضاعف سنويًا نظير ما يشهره العالم والسوق السعودي تجاه التجارة والخدمات الإلكترونية ويوظف ما لا يقل عن 500,000 موظف.

ونوه بمشاركة مستشاري شركات فواز عبد العزيز الحكير وموبايلي وعبدالصمد القرشي لإثراء أعمال هذه الورشة بمناقشة القضايا والموضوعات الخاصة بهذا القطاع ومنها نظام التجارة الإلكترونية والعقد الإلكتروني وحقوق المستهلكين والعقوبات على المخالفات وإيضاح مجالات التجارة الإلكترونية وأساسها التشريعي والقانوني والقضائي مما يوضح مرتكزات القطاع مع وزارات التجارة، والإعلام والاتصالات، والعدل والبلديات والقضاء، داعيًا المهتمين بالثقافة الحقوقية للمشاركة في الورشة المتاحة للجميع خلال الرابط المعلن على تطبيق “زووم”.

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