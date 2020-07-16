- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم طريقة حذف منشوراتك على فيسبوك أو استعادة تدوينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريقة حذف منشوراتك على فيسبوك أو استعادة تدوينة
ميزة جديدة طرحتها الشركة عبر التطبيق فقط
متابعات الخليج 365 - متابعة
قدم فيسبوك ميزة جديدة تمكن المستخدم من حذف منشورات قديمة بشكل جماعي بدلًا من الاضطرار إلى حذفها الواحدة تلو الأخرى أو حتى إغلاق حسابك وإنشاء حساب جديد.
وتأتي ميزة فيسبوك لتلبية رغبات عديد من المستخدمين الذين ربما يريدون التخلص من ماضيهم المزعج أو بعض الذكريات أو الفترات المحرجة في حياتهم، لكن حتى الآن فإن تلك الميزة متاحة عبر التطبيق فقط وليست متاحة عبر المتصفح أو جهاز الكمبيوتر.
طريقة حذف منشورات فيسبوك:
توجه إلى صفحتك الشخصية Profile
اضغط على النقاط الثلاث الأفقية تحت اسمك بجوار زر إضافة قصة Add Story
اختر سجل النشاط Activity log
اضغط على إدارة سجل النشاط Manage Activity log
اختر منشوراتك Your posts
وبعد ذلك سيقوم فيسبوك بتحويلك إلى قائمة تحتوي على جميع منشوراتك،، ويمكن استخدام الخانة في أعلى الشاشة لاختيار كل المنشورات مرة واحدة وحذفها.
وهناك خياران لحذف المنشورات، الأول هو النقل لسلة المهملات Trash، والخيار الآخر هو النقل إلى الأرشيف، المنشورات التي ستنقلها إلى الأرشيف ستظهر لك فقط وستظل موجودة على فيسبوك، ولكن لن يستطيع أحد غيرك رؤيتها، أما إذا اخترت خيار النقل لسلة المهملات فسيقوم فيسبوك بإخفاء المنشورات من على ملفك الشخصي ولكن يمكنك التراجع عن الحذف خلال فترة 30 يومًا، يقوم بعدها فيسبوك بحذف المنشورات بشكل نهائي.
استعادة منشور فيسبوك حذفته بالخطأ:
كما يمكن استعادة منشورات فيسبوك حذفتها بالخطأ عبر هذه الأداة من الخطوات:
توجه إلى صفحتك الشخصية Profile
اضغط على النقاط الثلاث الأفقية تحت اسمك بجوار زر إضافة قصة Add Story
اختر سجل النشاط Activity log
اضغط على أداة سجل النشاط Manage Activity log
اختر منشوراتك Your posts
اختر سلة المهملات Trash
ستجد قائمة بمنشوراتك المحذوفة، قم باختيار ما تريد استرجاعه واسترجعه، مع ملاحظة أن هذه المنشورات تُحذف بشكل نهائي بعد 30 يومًا.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة حذف منشوراتك على فيسبوك أو استعادة تدوينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.