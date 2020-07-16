2020-07-16

طريقة حذف منشوراتك على فيسبوك أو استعادة تدوينة

متابعات الخليج 365 - متابعة

قدم فيسبوك ميزة جديدة تمكن المستخدم من حذف منشورات قديمة بشكل جماعي بدلًا من الاضطرار إلى حذفها الواحدة تلو الأخرى أو حتى إغلاق حسابك وإنشاء حساب جديد.

وتأتي ميزة فيسبوك لتلبية رغبات عديد من المستخدمين الذين ربما يريدون التخلص من ماضيهم المزعج أو بعض الذكريات أو الفترات المحرجة في حياتهم، لكن حتى الآن فإن تلك الميزة متاحة عبر التطبيق فقط وليست متاحة عبر المتصفح أو جهاز الكمبيوتر.

طريقة حذف منشورات فيسبوك:

توجه إلى صفحتك الشخصية Profile

اضغط على النقاط الثلاث الأفقية تحت اسمك بجوار زر إضافة قصة Add Story

اختر سجل النشاط Activity log

اضغط على إدارة سجل النشاط Manage Activity log

اختر منشوراتك Your posts

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وبعد ذلك سيقوم فيسبوك بتحويلك إلى قائمة تحتوي على جميع منشوراتك،، ويمكن استخدام الخانة في أعلى الشاشة لاختيار كل المنشورات مرة واحدة وحذفها.

وهناك خياران لحذف المنشورات، الأول هو النقل لسلة المهملات Trash، والخيار الآخر هو النقل إلى الأرشيف، المنشورات التي ستنقلها إلى الأرشيف ستظهر لك فقط وستظل موجودة على فيسبوك، ولكن لن يستطيع أحد غيرك رؤيتها، أما إذا اخترت خيار النقل لسلة المهملات فسيقوم فيسبوك بإخفاء المنشورات من على ملفك الشخصي ولكن يمكنك التراجع عن الحذف خلال فترة 30 يومًا، يقوم بعدها فيسبوك بحذف المنشورات بشكل نهائي.

استعادة منشور فيسبوك حذفته بالخطأ:

كما يمكن استعادة منشورات فيسبوك حذفتها بالخطأ عبر هذه الأداة من الخطوات:

توجه إلى صفحتك الشخصية Profile

اضغط على النقاط الثلاث الأفقية تحت اسمك بجوار زر إضافة قصة Add Story

اختر سجل النشاط Activity log

اضغط على أداة سجل النشاط Manage Activity log

اختر منشوراتك Your posts

اختر سلة المهملات Trash

ستجد قائمة بمنشوراتك المحذوفة، قم باختيار ما تريد استرجاعه واسترجعه، مع ملاحظة أن هذه المنشورات تُحذف بشكل نهائي بعد 30 يومًا.

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