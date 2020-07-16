- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس الأربعاء، للصحفيين في برازيليا: إن نتيجة الفحص الجديد، الذي أجراه لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية للمرة الثانية.
ووفق "سكاي نيوز"، جاء ذلك بعد أسبوع من إعلانه عن إصابته بكوفيد-19، وقوله إنه سيخضع لفحص آخر بعد أيام.
وكانت شبكة "سي.إن.إن" البرازيل الإخبارية، قد ذكرت في وقت سابق من الأربعاء، أن اختبارًا جديدًا أثبت عدم تعافي بولسونارو من إصابته بكورونا.
ومنذ التأكد من إصابته بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، يقول بولسونارو إنه ما زال في صحة جيدة.
وقال مطلع الأسبوع الجاري إنه سيستأنف عمله المعتاد لو جاءت نتيجة الاختبار سلبية.فيروس كورونا الجديد
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 08:52 AM
بعد أسبوع من إعلانه عن إصابته بكوفيد-19.. سأخضع لفحص آخررئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس الأربعاء، للصحفيين في برازيليا: إن نتيجة الفحص الجديد، الذي أجراه لمعرفة مدى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية للمرة الثانية.
ووفق "سكاي نيوز"، جاء ذلك بعد أسبوع من إعلانه عن إصابته بكوفيد-19، وقوله إنه سيخضع لفحص آخر بعد أيام.
وكانت شبكة "سي.إن.إن" البرازيل الإخبارية، قد ذكرت في وقت سابق من الأربعاء، أن اختبارًا جديدًا أثبت عدم تعافي بولسونارو من إصابته بكورونا.
ومنذ التأكد من إصابته بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، يقول بولسونارو إنه ما زال في صحة جيدة.
وقال مطلع الأسبوع الجاري إنه سيستأنف عمله المعتاد لو جاءت نتيجة الاختبار سلبية.
، رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرازيل يؤكد عدم تعافيه من كورونا: المسحة الثانية إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.