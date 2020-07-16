محمد بن مسعود - الدمام - العدد الإجمالي للإصابات اقترب من المليونين سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366.البرازيل فيروس كورونا الجديد 16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 08:41 AM Advertisements العدد الإجمالي للإصابات اقترب من المليونين البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 70 ألف إصابة و1233 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 1996748؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 75366. الكلمات المفتاحية ، البرازيل: تسجيل 70 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365

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